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Güncel
İHA 21.09.2023 12:33

Tekirdağ'da aracın çarptığı ilkokul öğrencisi ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yolun karşısına geçerken bir aracın çarptığı ilkokul öğrencisi ağır yaralandı.

Tekirdağ'da aracın çarptığı ilkokul öğrencisi ağır yaralandı

Kaza, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

Mithatpaşa Caddesi üzerinde seyreden U.U. idaresindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçmek isteyen ilkokul öğrencisi Melih T.’ye çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan küçük çocuk ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, sürücü U.U. gözaltına alındı. Öğrenci velileri, duruma tepki göstererek, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden okul giriş-çıkış saatlerinde daha fazla denetim yapmalarını ve cadde üzerindeki set sayısının arttırılmasını istedi.

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