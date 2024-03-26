Nurdağı’nda deprem konutları teslimi sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı İlçesi’nde Başpınar Mahallesi’nde inşa edilen 1715 konutun kura sonucu belirlenen hak sahiplerine anahtar teslimi devam ediyor.



Kura ile belirlenen inşaatı tamamlanan 479 konutuh randevu sistemine göre hak sahiplerine anahtarları teslim ediliyor. Konutlarda incelemelerde bulunarak anahtar teslimi yapan Kaymakam İsmail Alsancak, ”Hak sahibi vatandaşlarımıza kurada çıkan evlerinin anahtar teslimine randevu sistemine göre devam ediyoruz" dedi.