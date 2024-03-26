Parçalı Bulutlu 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 26.03.2024 11:00

Nurdağı’nda deprem konutları teslimi sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı İlçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapımı tamamlanan 479 kalıcı konutun anahtar teslimi devam ediyor.

Nurdağı’nda deprem konutları teslimi sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı İlçesi’nde Başpınar Mahallesi’nde inşa edilen 1715 konutun kura sonucu belirlenen hak sahiplerine anahtar teslimi devam ediyor.

Kura ile belirlenen inşaatı tamamlanan 479 konutuh randevu sistemine göre hak sahiplerine anahtarları teslim ediliyor. Konutlarda incelemelerde bulunarak anahtar teslimi yapan Kaymakam İsmail Alsancak, ”Hak sahibi vatandaşlarımıza kurada çıkan evlerinin anahtar teslimine randevu sistemine göre devam ediyoruz" dedi.

ETİKETLER
Gaziantep
Sıradaki Haber
Kilis'te firari hırsız yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:39
Bitlis'te 10 araç birbirine girdi: 16 yaralı
11:34
Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
11:30
Bingöl’de şüpheli araçtan 734 adet tarihi eser çıktı
11:26
ABD'li Senatör Sanders: BMGK'de ateşkes tasarısının kabul edilmesi Netanyahu'nun keyfini kaçırdı
11:25
30 ilde BOZDOĞAN-17 operasyonu: 147 kişi yakalandı
11:19
Balıkesir'de sağanak: Yollar göle döndü
Fabrika gibi okulun iki aylık cirosu 11 milyon lira
Fabrika gibi okulun iki aylık cirosu 11 milyon lira
FOTO FOKUS
Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarından provokasyon
Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarından provokasyon
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ