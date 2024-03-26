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Güncel
İHA 26.03.2024 11:13

Ardahan'da`Orman Haftası' dolayısıyla anaokulu öğrencilerine etkinlik düzenlendi

Ardahan'nın Çıldır ilçesindeki anaokulu öğrencileri ''Orman Haftası'' sebebiyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Ardahan'da`Orman Haftası' dolayısıyla anaokulu öğrencilerine etkinlik düzenlendi
[Fotograf: İHA]

Çıldır Anaokulu öğrencileri Orman Hafta'sı etkinlikleri çerçevesinde çalışmalar yaptılar.

Okul bahçesindeki ağaçları inceleyen öğrenciler, ormanın ne olduğunu ve neden önemli olduğunu öğrendiler.

Ayrıca ağaçlara, doğaya, ormana zarar verilmemesinin önemine değinmek amacıyla; doğa etkinliklerinde öğrenciler, toprağın canlanması ve ağaçları besleyebilmesi için okul bahçesindeki doğaya zarar verici çöpleri toplama etkinliği gerçekleştirdiler.

Ardahan'da`Orman Haftası' dolayısıyla anaokulu öğrencilerine etkinlik düzenlendi

Çıldır Anaokulu öğrencileri sanat etkinliklerinde ise atık malzemelerle 3 boyutlu kendi ağaçlarını tasarladılar.

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Ardahan Orman
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