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Güncel
AA 26.03.2024 11:03

Bayburt'ta 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla çocuklara ikramda bulunuldu

Bayburt'ta her yıl ramazanın 15'inci gününde çocukların katılımıyla düzenlenen "Onbeşi" geleneği kapsamında belediye tarafından çocuklara ikramda bulunuldu.

Bayburt'ta 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla çocuklara ikramda bulunuldu
[Fotograf: AA]

Belediye ekipleri iftarın ardından mahalle mahalle dolaşarak kentin dört bir yanında çocuklara kuruyemiş ve şeker dağıttı.

Belediye başkanı Hükmü Pekmezci de ekiplere eşlik ederek çocuklarla bir araya geldi.

Bayburt'ta 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla çocuklara ikramda bulunuldu

Pekmezci,asırlardan beri devam eden geleneğin yaşatılmasına katkı sağladıklarını vurguladı.

Bu geleneği her geçen gün artan bir şevkle devam ettirmek için gayret ettiklerini dile getiren Pekmezci, şunları söyledi:

"Çocuklarımız Ramazanın bu güzelliğini komşularıyla, arkadaşlarıyla, dostlarıyla paylaşmak için onbeşi topluyorlar. Bu yıllardan beri bu şekilde devam ediyor. Bayburt Belediyesi olarak bu geleneğin devamı için elimizden geleni yapmayı ve bu mutluluğu çocuklarımızla yaşamayı arzu ediyoruz. Bugün burada gördüğünüz gibi çocuklarımız onbeşilerini aldılar, mutlular. İnşallah nice onbeşileri sağlık içinde birlikte paylaşırız."

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