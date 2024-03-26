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Güncel
İHA 26.03.2024 10:58

Sinop’ta bungalov ev atölyesinde yangın çıktı

Sinop Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında bungalov ev atölyesi alevlere teslim oldu.

Sinop’ta bungalov ev atölyesinde yangın çıktı
[Fotograf: İHA]

Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Yangına, Sinop Belediye'si itfaiye ekipleri, Erfelek Belediye'si itfaiye ekipleri, Sinop Havalimanı ekipleri, Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri, Sinop İl Emniyet Müdürlü'ğü tomaları ve Sinop Orman İşletme Müdürlü'ğü itfaiye araçları müdahale etti.

Yangını gören Gökhan Başcan, ''Arabamla köyüme gidiyordum. Çok büyük bir yangın olduğunu gördüm ve sanayi sitesine geldim. Ahşap atölyesinin yandığını öğrendim. Çok büyük bir yangın'' dedi.

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