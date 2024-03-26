Bolu'da üç araç zincirleme kazaya karıştı

Kartalkaya ışıklı kavşakta, E.U. idaresindeki otomobil, H.E. yönetimindeki otomobil ile E.E. idaresindeki tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüleri ile otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.