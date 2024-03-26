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Güncel
AA 26.03.2024 10:45

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 75 şüpheliden 10'u tutuklandı. Operasyon'da çeşitli uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: TRT Haber (Arşiv)]

İl Emniyet Müdürlü'ğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Kent genelinde son bir haftada yapılan çalışmalarda 75 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 725 gram esrar, 842 sentetik ecza hap, 356 gram metamfetamin, 147 gram sentetik uyuşturucu, 61 gram eroin, 2 hassas terazi, 2 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 19 bin 600 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 10'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Tekirdağ Uyuşturucu
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