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Güncel
İHA 26.03.2024 10:56

Köy gençlerinden eğlenceli sahur

Bursa'nın Mudanya ilçesi Yörükali Mahallesi'ndeki gençler köy sakinlerini eğlenceli şekilde sahura kaldırdı.

Köy gençlerinden eğlenceli sahur

Bursa'nın Mudanya ilçesi Yörükali Mahallesi'ndeki gençler ramazan ayının ortasında sahurda bir araya geldi.

Her yıl geleneksel olarak bir araya gelen gençler, davul, tef, dümbelek, kemençe, zil ve darbuka çaldı. Gençler ellerinde enstrümanlarıyla kapı kapı gezilip eğlenceli anlar yaşandı. Bu durum karşısında sürpriz yaşayan mahalle sakinleri, gençlere bahşiş dağıttı. Bazıları ise bahşişleri camdan serpince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Camlara ve balkonlara çıkan mahalle sakinleri bu durum karşısında mutlu oldu. Geleneğin yerine getirilmesinin ardından köy kıraathanesinde hep birlikte sahur yapıldı. Grup adına konuşan Mustafa Ünal Uğaner, "Bu etkinliğimiz her sene oluyor. Güzel tepkiler alıyoruz. Gelecek yıllarda sürdürmeyi devam ettireceğiz" dedi. 

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