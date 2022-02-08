Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 09:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde okullar tatil edildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Niğde’nin Çiftlik ilçesinde aşırı rüzgar ve fırtına nedeniyle okullara 1 gün ara verildi.
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.
Çiftlik Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe genelinde aşırı rüzgar ve fırtına olması nedeniyle 08 Şubat Salı günü, her tür ve derecedeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Etiketler: Fırtına Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Niğde
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