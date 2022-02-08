Niğde'nin Çiftlik ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Çiftlik Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe genelinde aşırı rüzgar ve fırtına olması nedeniyle 08 Şubat Salı günü, her tür ve derecedeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.