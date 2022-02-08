Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 09:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın’da 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine 2 farklı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 8 ve kendi imkanları ile karaya çıkan 9 olmak üzere toplam 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler
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