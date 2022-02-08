Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine 2 farklı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 8 ve kendi imkanları ile karaya çıkan 9 olmak üzere toplam 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.