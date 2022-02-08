Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta terör operasyonu
[Fotoğraf: Arşiv]
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 31 Ocak- 6 Şubat'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: PKK/KCK PKK/YPG Şırnak Terör Örgütü Terörle Mücadele
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