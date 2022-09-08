Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bağlama beldesinde bir kişinin tarlasında Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenlediği operasyonda, şüpheliyi yakaladı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 23 kök skunk bitkisi ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ulukışla ilçesinde yol kontrolü yapan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir kamyonda, 215 paket kaçak sigara ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına aldı.
Şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Kaçakçılık Sigara Hint Keneviri
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