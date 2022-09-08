Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 109 kişi yakalandı
[Fotograf: AA]
Isparta'da aralarında hükümlülerinde bulunduğu yakalama kararı olan 109 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, araması olanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda ağustosta yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan araması bulunan 109 şüpheli yakalandı.
İşlemlerinin ardından 11 yıldan 18 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 94 hükümlü cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Isparta
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