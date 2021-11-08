Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkol üreten ve satan bir kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler bir eve düzenlediği operasyonda, kaçak 95 litre etil alkol, 20 litre el yapımı alkollü içecek, 1,5 litre anason yağı ve alkol aromasında kullanılan 35 kit ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan ekipler, 2 iş yerinde çeşitli markalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 15 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.