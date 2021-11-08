Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde 2 kamyonu durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, 4 milyon 700 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücüler N.Y. ve E.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.