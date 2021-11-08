Dar gelirli vatandaşları kira öder gibi az peşinat düşük taksitle konut sahibi yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bugüne kadar 1 milyon 100 bin konut inşa ederek 5 milyonu aşkın vatandaşa sıcak yuva oldu.

TOKİ, son 3 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehircilik kriterleri doğrultusunda insanların toprakla buluştuğu, aile, komşuluk ve dayanışma kültürünü artıran mahalle kültüründe, yatay mimari ile yöresel mimarinin izlerini taşıyan sosyal konutlar inşa etmeye başladı.

1 milyon sosyal konutun yanında kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu, sağlık, eğitim, spor, güvenlik ve kültür binalarının yapımını da gerçekleştiren TOKİ, bugüne kadar 25 bin 200 sosyal donatının inşasını tamamladı.

TOKİ’den Manisa’ya 10 bin 929 konut

Ülkenin dört bir yanında doğal afetlere dayanıklı, çağdaş yaşamla uyumlu, altyapısı, üst yapısı ve cepheleri ile mevcut kent dokusuyla bütünleşen, yerel unsurları barındıran tarihi kültürümüze uygun projeler gerçekleştiren TOKİ, Şehzadeler şehri Manisa’da bugüne kadar 10 bin 929 konutun yapımına başladı. Bu konutların 7 bin 800’ü tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara teslim edildi.

TOKİ tarafından Manisa’da ayrıca 2 aile sağlık merkezi, 16 cami, 5 hastane, 6 kamu hizmet binası, 18 ilkokul, 1 kreş, 7 lise, 2 pansiyon, 2 spor salonu ve 62 ticaret merkezi yapıldı.

Kırkağaç’a yatay mimarili konutlar

Yatay mimari anlayışla inşa edilen Manisa’nın Kırkağaç ilçesindeki konutlarının 43’ü 2 1, 191’i ise 3 1 planında yapıldı. Toplam 234 konutta yaşamın başladığı Kırkağaç’taki TOKİ konutları modern mimari ve geleneksel mimarinin sentezlendiği proje olarak dikkat çekiyor.

Zemin kat seviyesinde taş kaplamalar, ahşap görünümlü fibercement kaplamalı payandalı cumba görünümlü çıkmalar, büyük blok girişleri ile farkındalık oluşturuldu. Mahalle kültürünü yaşatan proje ile dükkanları, camisi, parkı, peyzajı, oyun ve spor alanları olan aynı zamanda şehre değer katan yeni bir yaşam merkezi oluştu.

Hak sahipleri mutluluklarını dile getirdi

Kırkağaç’taki 234 konutluk TOKİ evlerinde oturan Ayşen Sarı, “Çok güzel, memnunuz, 3 1 konutta oturuyoruz. Çok güzel evimiz. Sağlık yönünden, her yönden güzel. Dağa baktığı için temiz bir havası var. Daha önce kiradaydık. Eşim emekli olunca 3 sene önce TOKİ’ye başvurdu. Kurada çıktı ve yerleştik. Allah Razı olsun TOKİ’den. Yatay proje olmasından dolayı memnunuz. Diğer TOKİ’lerden farklı. TOKİ sayesinde kira öder gibi ev sahibi olduk" dedi.

Birgül Yaşar ise, “TOKİ evlerinde oturuyorum. 3 1 evim. Evimden çok memnun. Ben TOKİ evi için Cumhurbaşkanımıza bile mesaj yazdım evim olsun diye. Ben böyle bir evin çıkacağını bile hayal etmiyordum. Düşünün kocaman bir evim var, ebeveyn banyosu var. Gerçekten dualarımın karşılığını buldum. Çok memnun oldum" açıklamasını yaptı.