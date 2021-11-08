Aldemir ve Tuncer, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla hastanede tedavi gören çocuklarla buluştu.

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Servisinde lösemi tedavisi gören çocuklar hakkında doktorlardan bilgi alan ikili daha sonra palyaço eşliğinde çocuklara balon ve kitap hediye etti.

Aldemir, gazetecilere, çocukların yanlarında olduklarını hissettirmek istediklerini, hastanede sunulan hizmetleri yerinde gördüklerini belirterek, "Kısmen de olsa yapabileceğimiz bir şeyler varsa diye öğrenmeye geldik. Gördük, gözlemledik ki hastanemiz, bu anlamda çok başarılı işler yapıyor. Buradan mutlu ayrılıyoruz, gözümüz arkada kalmıyor." dedi.

Tuncer de çocuklara okuma alışkanlığı kazandırdıklarını belirterek "Bu hastalıkta moral kondisyonu da çok önemli. Çocuklarımıza bir nebze de olsa mutluluk yaşatmak hem kitap okuma alışkanlığına teşvik etmek hem de huzurlu bir gün geçirmelerini sağlamak için etkinliği gerçekleştirdik. Biz de mutlu olduk, kendimizi iyi hissettik." diye konuştu.

Başhekim Gülnur Taşçı Bozbaş da lösemi tedavisi gören çocukların kendileri için göz bebeği olduğunu, onlara ellerinden geldikleri kadar hassas bir şekilde bakmaya çalıştıklarını söyledi.