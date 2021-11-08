Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şubesi üyesi 67 yaşındaki Alemdağ, kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Gazi Alemdağ'ın cenazesi, Üniversite Mahallesi Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

Cenazeye, Alemdağ ailesi ve yakınları ile Vali İsmail Ustaoğlu, Dernek Başkanı Seyyah Sağıroğlu, askeri erkan, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ustaoğlu ve beraberindekiler Alemdağ'ın yakınlarına taziyelerini iletti.