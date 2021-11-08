Ortaköy Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede sünnet olan çocuklar için "Oldu da Bitti Maşallah" Projesi'nin hayata geçirildiği belirtildi.

Ortaköy Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'nun kısa süre önce sünnet olan Hacı Umut Veran'ın ailesini proje kapsamında ziyaret ettiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gözümüzün nuru çocuklarımızın delikanlılığına ilk adımlarında ailelerimize destek olmak amacıyla sünnet masraflarını karşılıyor, ayrıca delikanlı olduğu için ilk yatağını ve sünnet elbisesini alıyoruz. Projemizin ilk çocuğu, Veran ailemizin çocukları Hacı Umut'un sünnet merasimini gerçekleştirerek sünnet elbisemizi ve yatağımızı hediye ettik. Hacı Umut'un delikanlılığa ilk adımı hayırlı olsun."