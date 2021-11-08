Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 21:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'in Kurtalan ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beykent Caddesi'nde husumetli akraba iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada N.Ç. ve O.Ç. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavgaya karışanların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Siirt
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