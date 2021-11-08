Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 22:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da trafik kazası: Motosikletin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Manisa İzmir kara yolu üzerinde, Mert Köse (21) idaresindeki 10 AEE 428 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Köse, sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Manisa
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