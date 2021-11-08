Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 22:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
`Narkotır` Bahçelievler’de uyuşturucunun zararlarına dikkat çekti
[Fotoğraf: AA]
Bahçelievler’de narkotik eğitim aracı "Narkotır" ile vatandaşlara uyuşturucunun zararları anlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün uyuşturucu kullanımı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen "Narkotır"ı Şirinevler Meydanı'nda konuşlandırıldı.
Narkotik polisleri, uygulamaların yer aldığı dokunmatik ekranlar aracılığıyla uyuşturucu bağımlılığının zararları konusunda ziyaretçilere bilgi verdi.
Bazı vatandaşlar, söz konusu uygulamanın özellikle gençler üzerinde olumlu etkili oluşturabileceğini belirterek, emniyet yetkililerine teşekkür etti.
Etiketler: İstanbul Uyuşturucu Narkotik
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