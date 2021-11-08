Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 22:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da zabıta ekipleri fırınları denetledi
[Fotoğraf: AA]
Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince fırınlara yönelik denetim yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin ilçe genelindeki denetimleri kapsamında fırınlarda hijyen, gramaj ve ruhsat denetimi gerçekleştirildi.
İşletmecileri maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda da uyaran ekipler, uymayan işletmeciler hakkında işlem yaptı.
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