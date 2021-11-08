Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin ilçe genelindeki denetimleri kapsamında fırınlarda hijyen, gramaj ve ruhsat denetimi gerçekleştirildi.

İşletmecileri maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda da uyaran ekipler, uymayan işletmeciler hakkında işlem yaptı.