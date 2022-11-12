Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 22:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Niğde’de 'Çök Kapan Tutun' tatbikatı yapıldı
Türkiye geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla saat 18.57'de yapılan `çök kapan tutun` tatbikatı Niğde’de yapıldı.
Ülke genelinde ilk kez uygulanan tatbikat çerçevesinde, saat 18.57'de tüm vatandaşların cep telefonlarına gönderilen `Hayati Uyarı Bildirimi` ile Türkçe ve İngilizce sesli uyarı yapıldı.
Niğde Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Ertuğrulgazi Yurdu'nda deprem uyarısının yapılmasıyla öğrenciler çök kapan tutun hareketini yaptı.
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