Ülke genelinde ilk kez uygulanan tatbikat çerçevesinde, saat 18.57'de tüm vatandaşların cep telefonlarına gönderilen `Hayati Uyarı Bildirimi` ile Türkçe ve İngilizce sesli uyarı yapıldı.

Niğde Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Ertuğrulgazi Yurdu'nda deprem uyarısının yapılmasıyla öğrenciler çök kapan tutun hareketini yaptı.