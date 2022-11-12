Artvin'de esnaf lokantasında gerçekleştirilen tatbikatta Vali Yılmaz Doruk, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, İl Afet Acil ve Durum Müdürü Kemal Şenlioğlu ve vatandaşlar katıldı.

Tatbikat öncesinde AFAD görevlisi tarafından neler yapılması gerektiği anlatıldı.

Tatbikatta protokol üyeleri ve vatandaşlar, eğilerek "Çök, kapan, tutun" hareketini uyguladı.

Tatbikat esnasında şehrin caddelerinde itfaiye, jandarma ve ambulansların sirenleri çaldı.

Cami Meydanı ve çevresinde bulunan bazı vatandaşlar, siren sesleri ve belediye hoparlörlerinden yapılan anonsla tatbikatı öğrendi.

Vali Doruk, Milli İrade Meydanı'nda tatbikat kapsamında hazır bekleyen ve gün boyu vatandaşları bilgilendiren jandarma, AFAD, Türk Kızılayı, UMKE ve Artvin Belediyesi İtfaiyesinin stantlarını gezdi.

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