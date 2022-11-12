Afyonkarahisar'da Safiye Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nun yemekhanesindeki tatbikatta, Vali Vekili Uğur Kolsuz, il protokolü ve öğrenciler, saat 18.57'de "çök kapan tutun" hareketini uyguladı.

Tatbikatın ardından il protokolü ve öğrenciler, yurdun bahçesinde toplandı.

Kolsuz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da başarılı bir şekilde tatbikatın uygulandığını belirtti.

Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu anımsatan Kolsuz, "Geçmişte Afyonkarahisar da bu acıları yaşadı. Temennimiz, bu afetlerin olmaması yönünde. Tedbirler, afetlerde yaşanacak can kaybını en aza düşürmek adına çok önemli." diye konuştu.

Tatbikat sonunda, AFAD İl Müdürlüğünün sergisi gezildi, öğrencilere çorba ikram edildi.