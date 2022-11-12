Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 21:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nepal'de 5,4 büyüklüğünde deprem
[Fotograf: TRT Haber]
Nepal'in başkenti Katmandu'nun kuzeyindeki Bajhang bölgesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Hindistan'ın Ulusal Sismoloji Merkezi (NCS), depremin merkez üssünün Katmandu'nun 440 kilometre kuzeyindeki Bajhang olduğunu açıkladı.
NCS, can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.
Deprem, Hindistan tarafında da hissedildi.
Nepal’in kuzeybatısında çarşamba meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde en az 6 kişi yaşamını yitirmişti.
Etiketler: Deprem
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