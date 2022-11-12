Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 21:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 18 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 18 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 18 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.
Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
Etiketler: Kocaeli Düzensiz Göçmenler
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