Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 20:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kırıkkale'de "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı yapıldı
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından tüm yurtta uygulanan deprem tatbikatı Kırıkkale´de uygulandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kırıkkale Gençlik Merkezinde saatler 18.57´yi gösterdiğinde alarm verilmesiyle birlikte çök kapan ve tutun yapıldı.
Daha sonra ise salonda bulunanlar binadan dışarıya tahliye edildi. Etkinliğin ardında depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.
Etiketler: Kırıkkale
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