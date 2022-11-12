Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kırıkkale Gençlik Merkezinde saatler 18.57´yi gösterdiğinde alarm verilmesiyle birlikte çök kapan ve tutun yapıldı.

Daha sonra ise salonda bulunanlar binadan dışarıya tahliye edildi. Etkinliğin ardında depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.