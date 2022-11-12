Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 20:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da silahlı kavga: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Çorum'da aralarında husumet bulunan iki kişinin tartışması silahlı kavgaya dönüştü, 3 kişi yaralandı.
Cengizhan S. ile Halil Ş., Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 18. Sokak'ta aralarında husumet bulunan Aykut Ü. ile karşılaştı.
Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, birbirlerine silahlarla ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Vücutlarına isabet eden mermi ve saçmalarla yaralanan Cengizhan S. ile Halil Ş., Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Aykut Ü. ise özel hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Çorum Bireysel Silahlanma
Son Haberler
- 21:37
- 21:27
- 20:52
- 20:48
- 20:18
Sıradaki Haber
Osmaniye’de öğrenciler deprem tatbikatına akşam yemeğinde yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz