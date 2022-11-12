Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 19:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de "Çök Kapan Tutun" tatbikatı yapıldı
AFAD'dan ülke genelinde gerçekleştirilen `Deprem Anı Ülke Tatbikatı` Kayseri'de yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesinde düzenlenen tatbikata Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AFAD İl Müdürü Osman Atsız ve öğrenciler katıldı.
AFAD ekipleri, tatbikat öncesi öğrencilerin neler yapması gerektiğine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Tatbikatın başlamasıyla birlikte Vali Çiçek, AFAD İl Müdürü Atsız ve öğrenciler, çök, kapan, tutun hareketini yaptı.
Tatbikatın ardından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.
Vali Çiçek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülke genelinde yapılan tatbikat Kayseri'de başarılı bir şekilde icra edildiğini belirtti.
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