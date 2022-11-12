AFAD ekipleri, tatbikat öncesi öğrencilerin neler yapması gerektiğine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Tatbikatın başlamasıyla birlikte Vali Çiçek, AFAD İl Müdürü Atsız ve öğrenciler, çök, kapan, tutun hareketini yaptı.

Tatbikatın ardından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.

Vali Çiçek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülke genelinde yapılan tatbikat Kayseri'de başarılı bir şekilde icra edildiğini belirtti.