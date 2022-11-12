Çeşitli ziyaret ve incelemeler için kente gelen Bakan Kirişci, Yozgat Belediyesi Şahin Tepesi Sosyal Tesisleri'ndeki yemek programına katıldı.

Bakan Kirişci, "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" kapsamında saat 18.57'de yapılan "çök kapan tutun" uyarısıyla yemek yediği masanın yanına çöktü. Bir süre tatbikat kurallarına göre pozisyon alan Bakan Kirişci, daha sonra yemeğine devam etti.

Programa katılanlar da Bakan Kirişci ile beraber "çök kapan tutun" uygulamasına katıldı.