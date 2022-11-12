Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 19:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cezayir’de 4,5 büyüklüğünde deprem
Cezayir’in başkenti Cezayir’in güneyindeki Medea kentinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Cezayir Astronomi, Astrofizik ve Jeofizik Araştırma Merkezinden (CRAAG) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 14.32’de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Öte yandan Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı, kentte şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya hasarın tespit edilmediğini duyurdu.
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