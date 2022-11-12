Cezayir Astronomi, Astrofizik ve Jeofizik Araştırma Merkezinden (CRAAG) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 14.32’de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Öte yandan Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı, kentte şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya hasarın tespit edilmediğini duyurdu.