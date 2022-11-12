Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ve jandarma ekiplerinin 4 Kasım'dan bu yana yaptığı çalışmalarda 9 sentetik ecza, 99,33 gram metamfetamin, 11,90 gram esrar, 6,67 gram eroin, 5 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 44 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak", "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" suçlarından aranması olan 3 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.