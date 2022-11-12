Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 21:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karabük'te müstakil evin çatısında yangın
[Fotograf: İHA]
Karabük’te müstakil bir evin çatısında elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Namık Kemal Mahallesi Kanarya Sokak’ta müstakil bir evin çatı katında elektrik kontağından yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Haberler
- 21:37
- 21:27
- 20:52
- 20:48
- 20:18
Sıradaki Haber
Kocaeli'de 18 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz