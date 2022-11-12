Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen tatbikatta, Jandarma, itfaiye ve AFAD'ın stantlarında incelemelerde bulundu.

Daha sonra Akkoyun ve beraberindekiler bir esnaf dükkanına giderek tatbikata katıldı. Kent protokolü de camiler olmak üzere diler esnaf dükkanlarına giderek tatbikata katıldı.

Akkoyun, tatbikatın ardından yaptığı konuşmada, 2022 yılının afet tatbikat yılı olduğunu anımsattı.

Akkoyun, "Yaptığımız tatbikatların sayısı 91'i geçti. Devletimiz vatandaşlarımızla birlikte deprem bilincinin oluşturulması afet anında alınacak tedbirler çök kapan tutun ve tahliye ile birlikte bunun dışında afet sonrasında yapılacak tedbirler anlamında vatandaşlarımızın bilgisini artırmak için tatbikatlarımızı yapıyoruz. Bugün Düzce depreminin yıl dönümü. Düzce depremi olmak üzere depremlerde afetlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından depremlerde hayatlarını kaybedenler için dua edildi.