Merkeze bağlı Alay beldesinde düzenlenen etkinlikte Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda jandarma ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi. Öğrenciler, akülü arabalara binerek, trafik kurallarını deneyimledi.

Simülasyon tırında ise ters dönen otomobile binen Vali Mustafa Koç, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve vatandaşlar, emniyet kemerinin önemine şahitlik etti.

Vali Mustafa Koç, gazetecilere, kentte yoğun tarımsal faaliyet yapıldığını söyledi.

Hasat zamanının gelmesiyle traktörlerin karıştığı ölümlü kazaların arttığını belirten Koç, "Proje dahilinde 10 köy ve kasabada, jandarma ve diğer paylaş kurumlarla temin edilen 1000 reflektörü çiftçilerin traktörlerine takacağız. Traktörler trafikte yavaş seyretmesi dolayısıyla gerekli ışıklandırma ve reflektör olmadığı zaman diğer sürücüler tarafından geç fark edilebiliyor. İstemediğimiz kazalara sebep olabiliyor." diye konuştu.

Koç, emniyet kemeri simülasyon tırı ve trafik eğitim tırında da öğrenci ve vatandaşlara emniyet kemeri ve trafik kurallarının anlatıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu eğitimlerin amacı emniyet kemeri takılı olmadığında veya bir kurala uyulmadığında kaza yaptığımız zaman neler olabileceğini bu seviyede gösterip bilinç oluşturmak. Alacağımız bu önlemlerle bir kültür oluştururuz. Bir vatandaşın kaza dolayısıyla bırakın canını kaybetmesini burnunun dahi kanamasını istemiyoruz. Bu projeler sayesinde amacımıza ulaşırız. Bütün çiftçilerimize ve vatandaşlarımıza kazasız, belasız bir hayat diliyorum."

Konuşmanın ardından Vali Koç ve protokol üyeleri, traktörlere reflektör taktı.