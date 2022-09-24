Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te minibüsle çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı
Karabük'te minibüsle çarpışan bisikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
B.Y. idaresindeki 78 AAV 919 plakalı minibüs, Karabük-Safranbolu kara yolu Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda aynı yönde seyreden S.E.M'nin kullandığı bisikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan bisikletin sürücüsü S.E.M. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Karabük
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