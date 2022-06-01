Yeni Mahalle Sultan Sokak'ta D.Ç. ile akrabası Savaş B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen olayda D.Ç, yanında taşıdığı tabancayla Savaş B'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Savaş B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

D.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.