Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de bir kadın, tartıştığı akrabasını tabancayla vurarak öldürdü
[Fotoğraf: AA]
Niğde'nin Bor ilçesinde bir kadın, tartıştığı akrabasını tabancayla vurarak öldürdü.
Yeni Mahalle Sultan Sokak'ta D.Ç. ile akrabası Savaş B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Büyüyen olayda D.Ç, yanında taşıdığı tabancayla Savaş B'ye ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Savaş B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
D.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Niğde
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