Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da sahte parayla yakalanan zanlı gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sahte banknotlardan oluşan 47 bin 500 lirayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya İl ve İlçe Jandarma komutanlıkları ekipleri, elinde yüklü miktarda sahte para olduğunu tespit ettikleri B.A'yı takibe aldı.
Ekipler, Gökgöz Mahallesi'ndeki dinlenme tesisine aracıyla gelen şüpheliyi yakaladı. Araçta yapılan aramada, sahte banknotlardan oluşan 47 bin 500 lira ele geçirildi.
"Parada sahtecilik" suçundan hakkında işlem başlatılan B.A, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Sakarya Sahte Para
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