Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 09:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı... YKS sınav yerleri ÖSYM'den nasıl alınır?
YKS sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.
Açıklamayı, ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptı.
Aygün, adayların merakla beklediği 2022 YKS giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelerine, ÖSYM'nin internet adresi ya da mobil uygulamasından ulaşabilecek.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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