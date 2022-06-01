Adana'da merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde S.G. ile R.İ. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada R.İ. ve S.G. bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla S.G. Seyhan Devlet Hastanesi'ne, R.İ. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan S.G'nin hayati tehlikesi bulunuyor.

Hafif yaralanan R.İ. ise tedavisinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.