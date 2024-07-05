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Güncel
AA 05.07.2024 15:53

Niğde'de baraj ve göletlere 52 bin sazan yavrusu bırakıldı

Niğde'de, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 52 bin sazan yavrusu baraj ve göletlere salındı.

Niğde'de baraj ve göletlere 52 bin sazan yavrusu bırakıldı

Vali Cahit Çelik, proje kapsamında, Gebere Barajı'na yaklaşık 20 bin sazan yavrusu bıraktı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelik, kentte 17 baraj ve 6 gölet olduğunu söyledi.

Niğde'deki baraj ve göletlere proje kapsamında 2021'de 75 bin, 2022'de 70 bin, 2023'te ise 60 bin yavru balık bırakıldığını hatırlatan Çelik, "Bu sene de inşallah merkez ve ilçelerimizdeki göl ve barajlara 52 bin sazan yavrusu bırakıyoruz. Proje, biyolojik çeşitliliğin gelişmesi için doğaya katkı sağlıyor. Aynı zamanda su ürünlerinin zenginleştirilmesi için de önemli bir proje. Bu kapsamda destek veren herkese teşekkür ediyorum. 52 bin sazan yavrusundan 20 binini Gebere Barajı'na bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Niğde Tarım ve Orman Bakanlığı
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