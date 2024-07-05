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Güncel
İHA 05.07.2024 15:20

Denizli’yi çeyrek final coşkusu saracak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, ay-yıldızlı takımın çeyrek final oynayacağı tarihi Hollanda-Türkiye karşılaşması için şehrin 7 farklı noktasına 7 dev ekran kuracak. Denizlililer milli maç coşkusunu yine hep birlikte yaşayacak.

Denizli’yi çeyrek final coşkusu saracak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya’yı yenerek çeyrek finale kalmayı başaran A Millî Futbol Takımı, 6 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 22.00’de Hollanda ile karşılaşacak.

EURO 2024 futbol coşkusunu dev ekranlarla vatandaşlara yaşatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hollanda-Türkiye karşılaşması için de özel bir organizasyon hazırladı. Bu kapsamda, tarihi Hollanda-Türkiye karşılaşması için şehrin 7 farklı noktasına 7 dev ekran kurulacak. Denizlililer, Hollanda-Türkiye futbol maçını Delikliçınar Meydanı, Çamlık Parkı girişi, Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu, İncilipınar Parkı, Bağbaşı Pazar Yeri, Adalet Parkı bitişiğindeki festival alanı ve Muratdede Mahalle Muhtarlığı önünde kurulacak dev ekranlardan izleyebilecek. Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanını hemşehrileriyle birlikte yaşamaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizlileri 6 Temmuz’da oynanacak Hollanda-Türkiye karşılaşmasında A Millî Futbol Takımı’nı hep birlikte desteklemeye davet etti.

Başkan Çavuşoğlu, “Büyük bir heyecan ile geçen Avusturya- Türkiye müsabakasında 2-1'lik skorla çeyrek finale yükselen ay-yıldızlı takımımızın karşılaşmasını büyük bir sevinçle izledik. Bu kez coşkuyu şehrimizin 7 farklı noktasında kuracağımız dev ekranlarda hep birlikte yaşayacağız” ifadelerini kullandı. 

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Denizli EURO 2024 A Milli Futbol Takımı
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