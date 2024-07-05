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Güncel
İHA 05.07.2024 14:07

Manisa’da 6 ayda 241 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 1824 şüpheli şahıstan 241’inin tutuklandığı açıklandı.

Manisa’da 6 ayda 241 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar, Salihli, Soma ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliklerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, aracılık eden, nakleden ve bulunduran şahısların deşifresine yönelik 01 Ocak - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 1.824 şüpheli şahsın yakalandığı, 241 şüpheli şahsın ise tutuklandığı bildirildi.

Yine yapılan operasyonlar kapsamında; çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 27 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet ruhsatsız tüfek, 572 adet fişek, 31 adet Hassas terazi, 92 bin 550 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildiği açıklandı.

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