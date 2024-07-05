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Güncel
AA 05.07.2024 14:26

13 Yaş Altı Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası Düzce'de başladı

2024 ASES 13 Yaş Altı Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası 92 kulüpten 650 sporcunun katılımıyla Düzce'de başladı.

13 Yaş Altı Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası Düzce'de başladı

Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın sporcu ve antrenörlere başarı dileklerini iletmesinin ardından Gençlik Merkezi Şıralık Şehir Stadı'nda başlayan organizasyona 33 ilden sporcular katılıyor.

Okçuların 6 farklı kategoride yarışacağı müsabakalar, 6 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

13 Yaş Altı Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası Düzce'de başladı

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, açılışta yaptığı konuşmada, organizasyonun kentte düzenlenmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Sadece doğal güzellikleriyle değil aynı zamanda spor ve gençlik alanındaki yatırımlarıyla da dikkati çeken spor şehri Düzce’mizde bu yıl 15 ulusal ve 1 uluslararası toplam 16 müsabakaya ev sahipliği yapıp, 9 bin kişiyi ağırladık. Yıl sonuna kadar ulusal şampiyonalara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonanın açılışına, Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Gazoz ve protokol üyeleri de katıldı.

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Düzce Okçuluk Gençlik ve Spor Bakanlığı
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