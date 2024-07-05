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Güncel
AA 05.07.2024 15:33

Aydın'da ağılda başlayıp zeytinlik alana sıçrayan yangın kontrol altında

Aydın'ın Köşk ilçesinde, ağılda çıkan ve zeytinlik alana sıçrayan yangın karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Aydın'da ağılda başlayıp zeytinlik alana sıçrayan yangın kontrol altında

Cumayanı Mahallesi Kıryakası mevkiindeki ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın zeytin ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Köşk Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi görevlileri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin karadan ve 4 uçak, 3 helikopterle havadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yangında 13 keçinin öldüğü belirtildi.

Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

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