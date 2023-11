Niğde’de 10 yılda 2 bin 519 kişi organ bağışında bulundu

Tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıkların tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu söyleyen Okur, organ ve doku nakli bekleyen hastaların sayısının her geçen gün arttığına dikkati çekti.



Okur açıklamasında, "Bugün itibari ile Niğde’de 2013 yılından bu yana toplam 2 bin 519 kişi organ bağışında bulunmuştur. İlimizde Organ Bağışı Haftası faaliyetleri çerçevesinde hafta boyunca hastanelerimizde, aile sağlığı merkezlerimizde ve toplum sağlığı merkezlerimizde stantlar kurularak halk eğitimi verilmesi, sağlık kurumlarında görevli personellere yönelik hizmet içi eğitim yapılması ve organ bağışı kabul edilmesi ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak okullarımızda eğitimler verilmesi gibi çeşitli etkinlik ve programlar düzenlenmesi planladık. Amacımız organ bağışı konusunda toplum bilincini oluşturmak, ilgili tüm kesimlerin konuya ilgisini artırmaktır" dedi.



Türkiye genelinde binlerce hastanın organ nakli beklediğini ifade eden Okur, "Organ bağışı konusuna toplum olarak hassasiyet göstermeli, organ nakli gerektiren hastalıkların her an bizim ve sevdiklerimizin başına gelebileceğini unutmamalıyız. Yaşarken de yaşamdan sonra da başkalarına hayat vermek bizim elimizde. Bu konuda duyarlı davranmak hepimizin toplumsal sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.