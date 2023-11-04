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Güncel
İHA 04.11.2023 17:38

Isparta’da doğal gazdan etkilenen 10 öğrenci hastanelik oldu

Isparta’da bir okulda meydana gelen doğal gaz vanasından kaynaklanan gaz kaçağı sebebiyle zehirlenme şüphesi ile 10 öğrenci rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Isparta’da doğal gazdan etkilenen 10 öğrenci hastanelik oldu

Olay, Isparta Akkent Mahallesi’nde bulunan Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana geldi.

Doğal gaz vanasından kaynaklanan gaz kaçağı nedeniyle okulda eğitim gören 11. sınıf öğrencileri rahatsızlandı. İhbarla birlikte bölgeye polis, sağlık ve doğal gaz yetkili firması yetkilileri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından rahatsızlanan öğrenciler tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi. Öte yandan, doğal gaz kaçağının giderilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenilirken, rahatsızlanan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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