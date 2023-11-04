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Güncel
İHA 04.11.2023 17:25

Burdur’da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda eser ele geçirildi.

Burdur’da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21-31 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucu icra edilen faaliyette yakalanarak hakkında adli/idari işlem yapılan 2 şüpheli şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Olaylarda; Roma, Helenistik ve İslami dönemlere ait olduğu tespit edilen, 25 adet Sikke, 6 adet yüzük, 1 adet heykelcik, 9 adet obje ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edilerek, şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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