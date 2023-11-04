Burdur’da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21-31 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucu icra edilen faaliyette yakalanarak hakkında adli/idari işlem yapılan 2 şüpheli şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



Olaylarda; Roma, Helenistik ve İslami dönemlere ait olduğu tespit edilen, 25 adet Sikke, 6 adet yüzük, 1 adet heykelcik, 9 adet obje ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edilerek, şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.